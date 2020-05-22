В Башкирии озвучили новые даты приемной кампании в вузы

Единый государственный экзамен начнётся в России 29 июня. В связи с этим сроки приёмной кампании в башкирских вузах тоже будут сдвинуты. Об этом рассказал Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки РБ.
В Башкирии изменятся даты приёмной кампании. При этом выпускники могут одновременно подать заявления о поступлении в 5 вузов. Выбрать можно не более 15 специальностей. Заявления принимаются в электронном виде. Ориентироваться нужно на результаты ЕГЭ, как и раньше, в этом ничего не поменялось.
Приёмная кампания начнёт свою работу 18-20 июня, этот срок остаётся без измененией. Завершение срока приёма документов будет зависеть от объявления результатов ЕГЭ. После объявления результатов в течение 23 дней срок приёма документов закончится.
На днях президент России объявил 29 июня датой начала проведения ЕГЭ. Школы могут помочь своим выпускникам дистанционно подготовиться к экзаменам. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намереваются поступать дальше в вузы. Нежелающим получить высшее образование будут выданы аттестаты. Такое решение – временное, пояснил Владимир Владимирович.