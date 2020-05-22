В Башкирии озвучили новые даты приемной кампании в вузы

Единый государственный экзамен начнётся в России 29 июня. В связи с этим сроки приёмной кампании в башкирских вузах тоже будут сдвинуты. Об этом рассказал Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки РБ.

В Башкирии изменятся даты приёмной кампании. При этом выпускники могут одновременно подать заявления о поступлении в 5 вузов. Выбрать можно не более 15 специальностей. Заявления принимаются в электронном виде. Ориентироваться нужно на результаты ЕГЭ, как и раньше, в этом ничего не поменялось.

Приёмная кампания начнёт свою работу 18-20 июня, этот срок остаётся без измененией. Завершение срока приёма документов будет зависеть от объявления результатов ЕГЭ. После объявления результатов в течение 23 дней срок приёма документов закончится.