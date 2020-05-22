Павел Погребняк заразился коронавирусом

У игрока екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка обнаружили COVID-19. Тесты на вирус у футболиста два раза показали положительный результат. Болезнь у футболиста проходит в лёгкой форме.

Стало известно, что нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Футболист чувствует себя хорошо, болезнь протекает без осложнений. У остальных футболистов клуба вирус не обнаружен.