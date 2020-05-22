В Уфе осудят мужчину, который расстрелял знакомого на остановке

25-летний уфимец предстанет перед судом за убийство знакомого. Прокуратура Башкирии вынесла обвинительный приговор. Следствию удалось доказать причастность парня к преступлению.
В мае 2019 года уфимец пожаловался знакомому на проблемы в университете. Друг пообещал помочь товарищу с экзаменом за 30 тысяч рублей. Через месяц товарищи встретились на остановке «Южный автовокзал», чтобы расплатиться, но уфимец не захотел расставаться с деньгами.
Парень достал охотничье ружье и совершил три выстрела в машину друга – пострадавший скончался на месте, пассажирка получила ранения, а машина повредилась. Обвиняемый признал вину только частично. Уголовное дело передано в Верховный суд Башкирии.
Фото: Соцсети.