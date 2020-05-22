Башкирию назвали регионом-лидером по допобразованию школьников

Что важно отметить? Примерно в четверти регионов охват школьников таким углублённым дополнительным обучением составил не менее 10% всех школьников, а в некоторых регионах – даже до трети. И я хотела бы сказать здесь отдельное спасибо всем губернаторам субъектов‑лидеров, с которыми мы работаем вместе в рабочей группе: Оренбургская, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Курская, Новосибирская области, республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ

Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» и центра «Сириус»