Башкирию назвали регионом-лидером по допобразованию школьников

Башкирия вошла в число лидеров по охвату учащихся, которым предоставлялось углубленное дополнительное образование в режиме онлайн. Республика была отмечена на федеральном уровне. Напомним, что все образовательные учреждения Башкирии перешли на дистанционный режим работы из-за новой коронавирусной инфекции.
Республику назвали лидером по данному показателю на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Речь шла о функционировании Образовательного центра «Сириус» в онлайн формате, при создании которого уже подразумевалось создание дистанционной среды обучения с талантливыми и одаренными.
Как доложила президенту страны руководитель образовательного фонда «Талант и успех» и центра «Сириус» Елена Шмелева, после начала пандемии всем школьникам России было предложено учиться в дистанционной среде Сириус.Онлайн и дистанционно присоединиться к пригласительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 400 тысяч школьников это предложение приняли: зарегистрировались, учатся, решают олимпиадные задачи, принимают участие в разборе этих сложных задач вместе с ведущими педагогами.