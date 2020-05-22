Учёные раскрыли секрет людей, которые едят и не поправляются

Исследователи выявили ген худобы. Этот ген обнаружен в организме людей, которые не прилагают никаких усилий, но всегда остаются стройными. Как оказалось, ген действует в головном мозге.

Исследователи сравнили клинические профили и генетический состав 47,1 тысяч худых людей с нормальным весом. Возраст исследуемых – от 20 до 44 лет. Среди различных генетических вариаций у группы стройняшек, была обнаружена мутация в гене ALK.

Роль этого гена для учёных пока непонятна. Известно, что этот ген был определён как фактор развития раковой опухоли. Он мутирует при нескольких типах рака. Учёные также доказали, что этот ген работает в головном мозге. Там этот ген регулирует обмен веществ, контроль и расход энергии в теле.