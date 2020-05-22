Результаты ЕГЭ в Башкирии не будут влиять на оценки в аттестате

Количество баллов на ЕГЭ в Башкирии не будет влиять на итоговый аттестат. Об этом заявил министр образования республики Айбулат Хажин во время онлайн-брифинга на канале "Башкортостан 24".
Руководитель Минобразования Башкирии в прямом эфире рассказал о нюансах проведения госэкзаменов в школах в 2020 году. В этом году график экзаменов сильно сдвинулся: испытания начнутся лишь с 29 июня.
Кстати, молодые ребята смогут спокойно поступить в вузы, не боясь призыва в армию. Абитуриентов военкоматы по распоряжению Владимира Путина трогать не будут.
Как мы отметили выше, первые экзаменационные испытания для школьников начнутся 29 июня. Самым большим экзаменом станет русский язык, его растянут сразу на 2 дня - 2 и 3 июля. А вы хорошо знаете правила русского языка?