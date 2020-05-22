Результаты ЕГЭ в Башкирии не будут влиять на оценки в аттестате

Ребята, ЕГЭ не будет влиять на аттестат в этом году. Аттестат будет выдан по итогам обучения. Экзамен в этом году отличается. В прошлые годы по его результатам мы выдавали аттестаты по итогу ЕГЭ. В этом году на итоговый результат он не влияет.

Айбулат Хажин, министр образования