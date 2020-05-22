В Уфе пройдет III этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Завтра, 23 мая, на ипподроме «Акбузат» пройдет третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования состоятся без зрителей с соблюдением всех требований безопасности.

Напомним, что Башкортостан первым в России проведет спортивные состязания в период ослабления антикоронавирусного режима. Скачки в прямом эфире будут показаны на телеканале БСТ.