В Уфе пройдет III этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Завтра, 23 мая, на ипподроме «Акбузат» пройдет третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования состоятся без зрителей с соблюдением всех требований безопасности.
Напомним, что Башкортостан первым в России проведет спортивные состязания в период ослабления антикоронавирусного режима. Скачки в прямом эфире будут показаны на телеканале БСТ.
В третьем этапе участвуют конники из Архангельского, Бирского, Иглинского, Салаватского районов на лошадях ипподрома. Начало трансляции в 11:55.