В Башкирии подорожал чак-чак

В Башкирии эксперты заметили рост "индекса чак-чака". Каждый год в регионе принято сравнивать цены на сладость по аналогии с биг-маком.
В среднем стоимость башкирского лакомства выросла на 1,6%. Об этом заявили в Нацбанке Башкирии. Итоговую стоимость считают не по ценнику в магазине, а по цене каждого отдельного ингредиента.
Таким образом, килограмм чак-чака в 2019 году покупателям обходился примерно в 218 рублей. В этом году его стоимость "подскочила" до 221 рубля.
Виной всему стал мед, который в чак-чаке является основным ингредиентом. В прошлом году по республике наблюдалась низкая урожайность этого угощения, в среднем цена на литр чистого меда выросла на 4%.