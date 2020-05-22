В Башкирии подорожал чак-чак

В Башкирии эксперты заметили рост "индекса чак-чака". Каждый год в регионе принято сравнивать цены на сладость по аналогии с биг-маком.

В среднем стоимость башкирского лакомства выросла на 1,6%. Об этом заявили в Нацбанке Башкирии. Итоговую стоимость считают не по ценнику в магазине, а по цене каждого отдельного ингредиента.

Таким образом, килограмм чак-чака в 2019 году покупателям обходился примерно в 218 рублей. В этом году его стоимость "подскочила" до 221 рубля.