Радий Хабиров запретил проводить последние звонки с посиделками и неформальными встречами. Об этом он сообщил на совещании «Час образования» в формате онлайн. Участники обсудили организацию дистанционного обучения в школах и вузах, а также подготовку к ЕГЭ и детской оздоровительной кампании.
Глава региона поблагодарил учителей, учеников и родителей за терпение и профессионализм в процессе перехода на онлайн-обучение. Особое внимание Радий Хабиров обратил на подключение к интернету районов республики. Руководитель региона добавил, что, несмотря на существующие трудности, республика входит в 10 регионов страны с лучшим покрытием территории сетью интернет.
Участники «Обрчаса» также рассмотрели вопрос организации детского отдыха. Из-за коронавируса начало летней оздоровительной кампании перенесли на 13 июля. «Что же касается, последних звонков и связанных с ними посиделок, неформальных встреч, запрещаю их проводить именно сейчас. Дождёмся сдачи последнего экзамена ЕГЭ в конце июля и тогда подумаем, как организовать этот важный для детей праздник», – отметил в завершении Радий Хабиров