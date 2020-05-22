Радий Хабиров запретил проводить последние звонки с посиделками

Участники «Обрчаса» также рассмотрели вопрос организации детского отдыха. Из-за коронавируса начало летней оздоровительной кампании перенесли на 13 июля. «Что же касается, последних звонков и связанных с ними посиделок, неформальных встреч, запрещаю их проводить именно сейчас. Дождёмся сдачи последнего экзамена ЕГЭ в конце июля и тогда подумаем, как организовать этот важный для детей праздник», – отметил в завершении Радий Хабиров