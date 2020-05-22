В российских вузах пройдёт онлайн-выпускной

Выпускной в российских вузах пройдёт в дистанционном режиме. Ориентировочно событие состоится 4 июля. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В связи с коронавирусной ситуацией традиционный выпускной в российских вузах отменяется. Он пройдёт в онлайн-режиме. Предполагаемая дата – 4 июля. Многие вузы поддержали новую идею. Из-за разницы во времени и особенностей эпидемиологических ситуаций в разных регионах выпускные продут на локальных площадках в вузах.