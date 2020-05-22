Погибшую в Дубае девушку из Уфы не отправляют домой из-за коронавируса

Тело фотографа Юлии Хабибуллиной может не вернуться на похороны в Уфу. Всему виной коронавирус.
Вся Башкирия следит за историей Юлии Хабибуллиной из Башкирии. Девушка 7 дней назад погибла в Арабских Эмиратах во время попытки сделать красивую фотографию. В самый ответственный момент она сорвалась со скалы.
Обычно в этой ситуации тело отправляют на Родину, однако эпидемиологическая обстановка внесла свои шокирующие коррективы. Девушка может навсегда остаться на берегу Персидского залива.
От кремации тела родственники отказались. По традициям ислама тело умершего должно быть похоронено в земле.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.