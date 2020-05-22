Погибшую в Дубае девушку из Уфы не отправляют домой из-за коронавируса

Есть рейс из Дубая в Россию на 22 мая. Но Юля не успевает на этот самолет из-за неготовности консульством документов для перевозки. А они не могут сделать это из-за того, что правоохранительные органы Дубая не могут закрыть дело, а все потому что не готовы результаты теста на этот дурацкий коронавирус.

Альфия Куманаева, подруга Юлии