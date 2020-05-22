Погибшую в Дубае девушку из Уфы не отправляют домой из-за коронавируса

Тело фотографа Юлии Хабибуллиной может не вернуться на похороны в Уфу. Всему виной коронавирус

Вся Башкирия следит за историей Юлии Хабибуллиной из Башкирии. Девушка 7 дней назад погибла в Арабских Эмиратах во время попытки сделать красивую фотографию. В самый ответственный момент она сорвалась со скалы

Обычно в этой ситуации тело отправляют на Родину, однако эпидемиологическая обстановка внесла свои шокирующие коррективы. Девушка может навсегда остаться на берегу Персидского залива.

Есть рейс из Дубая в Россию на 22 мая. Но Юля не успевает на этот самолет из-за неготовности консульством документов для перевозки. А они не могут сделать это из-за того, что правоохранительные органы Дубая не могут закрыть дело, а все потому что не готовы результаты теста на этот дурацкий коронавирус.

Альфия Куманаева, подруга Юлии

От кремации тела родственники отказались. По традициям ислама тело умершего должно быть похоронено в земле. 

Редакция bash.news будет следить за развитием событий. 