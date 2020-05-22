Шамиль Газизов: «Самое главное – это безопасность футболистов и болельщиков»

Дата возвращения Российской премьер-лиги может измениться. Ранее стало известно, что первый тур после паузы национального первенства пройдет 21 июня. Накануне заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов заявил, что если ограничения по проведению спортивных мероприятий в каких-то регионах не снимут, то дата возобновления может переместиться на 28 июня.
В таком случае новый сезон РПЛ начнется 5 августа, а не второго, как это было заявлено ранее. Минимальный срок подготовки к сезону составляет 21 день. Поэтому у всех команд еще есть время начать тренировки. ФК «Уфа» их уже начал. Сейчас коллектив Вадима Евсеева проводит сбор в Аше.