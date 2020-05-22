Шамиль Газизов: «Самое главное – это безопасность футболистов и болельщиков»

Самое главное – это безопасность футболистов и болельщиков. И если эпидемиологическая ситуация будет очень серьезная, то нужно будет серьезно подумать, что делать дальше. Мы занимаемся маленькими группами, все очень скомканно и спонтанно. Пока я не могу сказать, что физическое состояние игроков хорошее.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»