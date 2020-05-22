Гульнур Кульсарина о голосовании по поправкам в Конституцию в день Парада Победы: «Это усилит значимость»

Если голосование по поправкам в Конституцию России и Парад Победы пройдет в один день, то это усилит значимость событий. Такое мнение в интервью БСТ высказала депутат Государственного Собрания Башкортостана Гульнур Кульсарина. Возможной датой называется 24 июня.
75 лет назад в этот день прошел первый Парад Победы в Москве на Красной площади. Также рассматриваются альтернативные даты для Парада Победы 3 сентября, а для голосования – 24 июня и 8 июля. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.