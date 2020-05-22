Жительница Уфы чуть не погибла на ступенях магазина

В Уфимской Черниковке женщина пострадала якобы от халатности крупной сети супермаркетов России, в частности, от архитектурной составляющей магазина. Травмоопасный спуск и отсутствие мер безопасности – все это в торговой точке, которую ежедневно посещают сотни уфимцев. Мы выяснили, так ли это на самом деле.

Рядовой поход в продуктовый для Лидии Аминевой закончился не так, как обычно. Вместо хлеба и молока, уфимка приобрела ушибы и гематомы. Едва переступив порог магазина, женщина в ту же секунду оказалась на полу без сознания. Последнее, что она помнит, как одна нога соскользнула, а вторая не нашла опору, так как шагом после – резкий обрыв.

Мелким шагом, держась за перила, так приходится проходить в магазин, говорят постоянные покупатели. Когда полы мокрые, табличек с предупреждением не бывает, и каждый шаг становится лотереей. Ответы на вопросы о мерах безопасности администраторы торговой точки без согласования с вышестоящим руководством дать нам не в праве. Но нас пообещали связать с супервайзером супермаркета.

Зато здесь есть пандус для инвалидов, значит, руководство сети думает об инвалидах, но вот управление конкретной точки немного отличилось от своих побратимов, коих по городу десятки. Здесь единственная дорожка для людей с ограниченными возможностями здоровья используется как склад для тележек и товаров. Кстати, после недолгого разговора с начальством менеджер вернулся и дал конкретный ответ: «Не имеем права давать комментарии».

Между тем магазин отказался идти на мир с Лидией Аминевой. Руководство торговой точки не считает себя виноватыми.

Мы все люди, и я думала, они пойдут мне навстречу, но этого не произошло. Они отнекиваются, отбрыкиваются, обещают перезвонить. Лидия Аминева, пострадавшая