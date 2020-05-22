«Они угрожали»: в Уфе автосалон обвиняют в навязывании кредита вдвое дороже

В редакцию телеканала БСТ позвонила семья Мичковых. По словам обратившихся, они оформили кредит на машину, продиктовав не свои данные. Сведения о доходах читали с бумажки, которую дали им сотрудники автосалона – так рассказывают сами Мичковы.

Так, например, у пенсионера в 65 лет внезапно появилась зарплата в 80 тысяч рублей. Семья внесла 200 тысяч – как им объяснили, первоначальный взнос. В конечном итоге стоимость машины оказалась выше той, что называли им по телефону.

Они ввели в заблуждение нас, угрожали: «Если вы сейчас не будете оформлять эту машину, то вы вообще уйдёте без машины отсюда и без денег». Мичковы

Под страхом остаться и без денег, и без автомобиля Мичковы оформили документы. Ведь перед этим они уже внесли некоторую сумму – 200 тысяч рублей.

Для подтверждения нашей платёжеспособности. Якобы это нужно для подтверждения в банк. Дмитрий Мичков

Мичковы говорят: ехали в автосалон за «Ладой Грантой» за 400 тысяч рублей, в итоге взяли в 2 раза дороже. Перед покупкой смотрели цены на сайте. Вот только не заметили: мелкими блёклыми буквами в самом низу пояснение, мол, портал рекламный, и стоимость может отличаться от действительной. А внесённые 200 тысяч оказались первоначальным взносом. Вот только должны они передаваться до или после составления договора.

Мичковым пришлось ещё и приукрасить действительность. На клочке бумаги данные, которые, по словам Татьяны, им написал менеджер автосалона для получения кредита. На стикере – зарплата в 80 тысяч рублей, едва ли не предел мечтаний для пенсионеров.

Бумажка, чтобы я вот эти все цифры продиктовала. Конкретно с этой бумажки банку. Татьяна Мичкова

В автосалоне от такой схемы работы отказываются. Зато показывают некий текст, написанный покупателем – официально это муж Татьяны Мичковой, Николай. Сегодня он остался дома, пенсионер не захотел вновь приезжать в автосалон. Текст от руки, правда, выше – такой же напечатанный, остаётся лишь списать. Есть ещё и видеоподтверждение, но и в этом случае слышно, что клиент пользуется подсказкой.

Семья обратились в правоохранительные органы и намерена вернуть деньги.

Как не переплатить за машину? Автоэксперт рекомендует: в первую очередь, проверить реальные отзывы в интернете. И вдобавок сначала нужно увидеть товар и только потом вносить деньги или часть суммы.