Третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет без зрителей

Сегодня пройдет третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Но на этот раз без зрителей. Кстати говоря, это первое спортивное событие в Башкирии после введения режима повышенной готовности.

В Башкирии из-за режима повышенной готовности и последующей самоизоляции были отменены все массовые мероприятия. Однако режим существенно ослаблен. И сегодня, 23 мая, в республике пройдет первое спортивное событие за прошедший непростой период.