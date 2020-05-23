Третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет без зрителей

Сегодня пройдет третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Но на этот раз без зрителей. Кстати говоря, это первое спортивное событие в Башкирии после введения режима повышенной готовности.
В Башкирии из-за режима повышенной готовности и последующей самоизоляции были отменены все массовые мероприятия. Однако режим существенно ослаблен. И сегодня, 23 мая, в республике пройдет первое спортивное событие за прошедший непростой период.
На телеканале БСТ будет проходить трансляция третьего этапа конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Участие в турнире примут спортсмены из Архангельского, Бирского, Иглинского, Салаватского районов. Начнется трансляция в 12:00.