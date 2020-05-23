От авто ничего не осталось: смертельное ДТП в Башкирии

В Башкирии накануне вечером произошло действительно жуткое ДТП. Авария убила человека и практически уничтожила автомобиль. Водитель погиб на месте.

Вечером в Кушнаренковском районе произошла страшная авария. На 1311 км автодороги Уфа-Москва зафиксировано столкновение трех транспортных средств. 50-летний уфимец за рулем ВАЗ-2199 столкнулся сначала с попутно двигающимся «Renault Duster», а затем с встречным грузовиком «Scania».

Авария закончилась трагедией. Водитель ВАЗ-2199 погиб на месте ДТП. По словам Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, подробности произошедшего еще не известны.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются. Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ