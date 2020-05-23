«Для детей, а не для кредитов»: Рустам Ишмухаметов о законопроекте в защиту 10-тысячных выплат на детей от взысканий

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае РБ Рустам Ишмухаметов высказался о федеральном законопроекте о защите выплат в 10 тысяч рублей на детей от взысканий. Напомним, такие выплаты полагаются детям от 3 до 16 лет во всей стране. Эти единовременные пособия, по мнению Рустама Ишмухаметова, предназначены именно для детей, а не для оплаты кредитов.
Рустам Ишмухаметов отметил, что из-за пандемии сегодня у многих ухудшилось финансовое положение. У людей появились долги по кредитам. И таких людей немало.
Выплачивать деньги начнут уже с 1 июня. В Башкирии на 10 тысяч рублей могут рассчитывать 709 тысяч детей. По всей стране их число составляет 22 миллиона.
Фото: Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан