«Для детей, а не для кредитов»: Рустам Ишмухаметов о законопроекте в защиту 10-тысячных выплат на детей от взысканий

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае РБ Рустам Ишмухаметов высказался о федеральном законопроекте о защите выплат в 10 тысяч рублей на детей от взысканий. Напомним, такие выплаты полагаются детям от 3 до 16 лет во всей стране. Эти единовременные пособия, по мнению Рустама Ишмухаметова, предназначены именно для детей, а не для оплаты кредитов.

Рустам Ишмухаметов отметил, что из-за пандемии сегодня у многих ухудшилось финансовое положение. У людей появились долги по кредитам. И таких людей немало.

По долговым обязательствам необходимо платить, но пособия для детей точно не должны стать в этой ситуации разменной монетой. В противном случае может попросту произойти нивелирование одной из ключевых мер поддержки граждан со стороны государства в условиях коронавируса. Средства из бюджета на единовременные выплаты выделяются для детей, а не для кредиторов.

Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае РБ

Выплачивать деньги начнут уже с 1 июня. В Башкирии на 10 тысяч рублей могут рассчитывать 709 тысяч детей. По всей стране их число составляет 22 миллиона.

Детские деньги ни в коем случае не должны попасть под удар. Если после внесения изменений в федеральное законодательство потребуется реализация данной новации на республиканском уровне, фракция «Единая Россия» в Государственном Собрании готова оперативно выйти с инициативой соответствующего законопроекта.

Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае РБ

Фото:  Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан  