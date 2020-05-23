«Призывали к выходу РБ из состава России»: Верховный суд Башкирии об организации «Башкорт»

Верховный суд Башкирии рассказал, чем занималась башкирская общественная организация «Башкорт». Напомним, 22 мая организация была признана экстремисткой. Ее деятельность была запрещена решением суда.

Как сообщили в Верховном суде, «Башкорт» проводил митинги, которые не были согласованы. На этих самых митингах руководство организации рассказывало о неких враждебных действиях и намерениях власти против башкирского народа и языка. Участники организации приносили с собой на митинги плакаты, побуждающие к насилию или откровенной вражде к любым лицам, не относящимся к башкирской национальности.

Согласно заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности.

Верховный суд РБ

В социальных сетях ныне незаконной организации были найдены посты с высказываниями, которые призывали к разрушению территориальной целостности РФ. Речь шла даже о создании некоего исламского государства. Некоторые участники организации уже не раз привлекались к административной ответственности за проведение публичных мероприятий.

Фото: Интернет