«Призывали к выходу РБ из состава России»: Верховный суд Башкирии об организации «Башкорт»

Как сообщили в Верховном суде, «Башкорт» проводил митинги, которые не были согласованы. На этих самых митингах руководство организации рассказывало о неких враждебных действиях и намерениях власти против башкирского народа и языка. Участники организации приносили с собой на митинги плакаты, побуждающие к насилию или откровенной вражде к любым лицам, не относящимся к башкирской национальности.