Азат Казакбаев о «Башкорте»: «Организация негативно влияет на развитие молодежи»

Руководитель Ассоциации студентов и аспирантов РБ в Москве и Санкт-Петербурге Азат Казакбаев высказал свое мнение о решении Верховного суда республики относительно признанной незаконной организации «Башкорт». Ранее bash.news сообщал о том, что организация была признана экстремисткой 22 мая. Азат Казакбаев уверен, что эта организация никак не может быть примером для молодого поколения.

Отмечается, что руководство организации «Башкорт» ранее привлекалось к ответственности. И не только административной, но и уголовной, в том числе за преступления под знаком «тяжкие». Азат Казакбаев уверен, что организация не может быть примером для молодежи.

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Организация по сути, кроме митингов, ничем и не занималась. Образовательная деятельность не входила в число их действий, отметил Азат Казакбаев. Он считает, что организации навредило то, что ее участники всегда пытались раздуть из мухи слона и не могли вовремя остановиться.