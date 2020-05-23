Его обвинили в неправильной парковке: в Башкирии водитель устроил холостую стрельбу из автомата

В Башкирии в очередной раз конфликты взрослых мужчин перешли в стрельбу. На этот раз - холостую. Хотя в этой ситуации конфликт произошел даже не из-за женщины, как недавно в уфимском дворе, а из-за неправильной парковки одного из участников конфликта.

Посреди дня в МВД по Илишевскому району поступило сообщение о стрельбе в селе Верхнеяркеево. Предварительно сообщается, что между двумя автолюбителями произошел конфликт. Один из них, владелец «Лады Гранты», посчитал, что водитель ВАЗ-2114 неправильно припарковался и чуть не задел его «Гранту».

Началась словесная перепалка. Но тут владелец ВАЗ-2114 достал охолощенный автомат и начал стрелять холостыми в сторону оппонента. К счастью, в ходе этой ссоры никто не пострадал.

Сотрудники полиции по горячим следам установили стрелявшего. Он был доставлен в отдел полиции. Установлено, что автомат не представляет опасности, мужчина приобрёл его на законных основаниях. В настоящее время в отношении стрелявшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Пресс-служба МВД по РБ