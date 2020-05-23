4 метра над уровнем земли: в Башкирии на закрытых аттракционах застряли двое детей

В Башкирии двое несовершеннолетних застряли на высоте 4 метров. Началось все с того, что жажда приключений привела двоих ребят из Туймазов в парк. Увидев закрытый веревочный парк, ребята решили взобраться по нему, а вот с обратным путем возникли сложности.

В городском парке двое ребят 2008 и 2013 годов рождения залезли по закрытому веревочному парку. Ребята на тот момент прогуливались без присмотра взрослых. Залезть-то залезли, а вот спуститься обратно не получилось.

Но на их счастье ребят заметили местные жители. В тот момент дети находились на 4-метровой высоте. На место прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и спустили ребят на землю, провели беседу и отпусти юных искателей приключений домой.