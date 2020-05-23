В Башкирии пьяный мужчина пытался сбежать от гаишников на мопеде

В Башкирии был задержан пьяный 49-летний мужчина. Он управлял мопедом без шлема, чем и привлек внимание сотрудников ГИБДД. Но позже началась погоня, и мужчина попытался скрыться от инспекторов через поле.
Мужчина был замечен сотрудниками ГИБДД при патрулировании в одном из селений Мишкинского района. Мужчина проигнорировал просьбу патруля остановиться и продолжил движение. Инспекторы поехали за ним.
Пытаясь скрыться, мужчина выехал в поле. За ним последовал сотрудник ГИБДД, но уже пешим ходом. Скоро нарушитель был задержан.
Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Видео: ГИБДД РБ
Фото: скриншот видео