В Башкирии пьяный мужчина пытался сбежать от гаишников на мопеде

Известно, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, за что был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на срок 10 суток. Сейчас ему грозит уже уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии транспортным средством.

Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ