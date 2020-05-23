Жительница Уфы под курткой вынесла из магазина продукты и продала их на рынке

В Уфе местная жительница под курткой вынесла из магазина продукты. После этого она их продала на рынке. Женщина уже была судима, но она снова пошла на преступление.
В дежурную часть полиции в Уфе поступило сообщение о похищении продуктов в одном из магазинов. Ущерб составил более 2000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. Следователи начали просматривать камеры видеонаблюдения.
Женщина 28 лет призналась в совершенном преступлении. Также сотрудникам полиции она рассказала, что сыр, колбасу и конфеты, украденные в магазине, она продала на рынке. Деньги уже потратила на личные нужды.
Видео: Пресс-служба Управления МВД России по Уфе
Фото: скриншот видео