В Башкирии выявлен факт незаконной вырубки леса

В Башкирии сотрудниками МВД по Ишимбайскому району выявлен факт незаконной вырубки леса. На территории леса возле села Кулгунино мужчина вырубал деревья и вывозил их к себе на участок. Местный житель нанес серьезный ущерб лесному фонду республики – на сумму более 300 тысяч рублей.
Местный житель 54 лет был найден и задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Оказалось, мужчина ждал оформления документов, которые позволили бы провести вырубку законно. Но решил не дожидаться.
На свой участок мужчина успел увезти 20 кубометров срубленной древесины. Остальное – не успел и оставил в лесу. Полиция изъяла древесину, бензопилу и тяжеловоз, а в отношении местного жителя возбудили уголовное дело.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан