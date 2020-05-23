В Башкирии выявлен факт незаконной вырубки леса

Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ «Заготовка гражданами древесины для собственных нужд» каждый гражданин РФ имеет право выписать участок леса в виде делянки. До окончательного оформления оставалось чуть больше недели, но сельчанин не дождался и вырубил осины, березы, липы и клены в объеме более 100 кубических метров. Ущерб лесному фонду республики ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан