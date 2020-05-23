В Башкирии выявлен факт незаконной вырубки леса

В Башкирии сотрудниками МВД по Ишимбайскому району выявлен факт незаконной вырубки леса. На территории леса возле села Кулгунино мужчина вырубал деревья и вывозил их к себе на участок. Местный житель нанес серьезный ущерб лесному фонду республики – на сумму более 300 тысяч рублей.

Местный житель 54 лет был найден и задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Оказалось, мужчина ждал оформления документов, которые позволили бы провести вырубку законно. Но решил не дожидаться.

Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ «Заготовка гражданами древесины для собственных нужд» каждый гражданин РФ имеет право выписать участок леса в виде делянки. До окончательного оформления оставалось чуть больше недели, но сельчанин не дождался и вырубил осины, березы, липы и клены в объеме более 100 кубических метров. Ущерб лесному фонду республики ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

На свой участок мужчина успел увезти 20 кубометров срубленной древесины. Остальное – не успел и оставил в лесу. Полиция изъяла древесину, бензопилу и тяжеловоз, а в отношении местного жителя возбудили уголовное дело.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан