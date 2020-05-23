«Не выходи из-за меня»: автор известного в Уфе граффити перед РКБ оставил под окнами жилого послание жильцам

В Уфе под окнами жилого многоквартирного дома появилась необычная надпись. Ее оставил стрит-арт-художник Артур Лукьянов. Он известен тем самым граффити с коронавирусным монстром возле РКБ имени Куватова.

Надпись «Лера, не выходи из-за меня!» появилась на асфальте возле жилого дома в Зеленой Роще. Отметим, что подобные призывы уже были зафиксированы в Самаре, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и не только. На самом деле это не просто надпись, а обращение к гражданам.

Надпись – часть акции проекта стопкоронавирус.рф. Акция нацелена на то, чтобы напомнить гражданам, что не стоит без острой нужны покидать свой дом в нынешних непростых условиях. А форма текста была взята из уже всем давно знакомых дворовых надписей, вроде «Аня, выходи за меня».