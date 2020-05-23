Реконструкция филармонии и подростковый клуб: Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Сибай

Инвестиции в молодежь и сохранение объектов культуры. Радий Хабиров с рабочим визитом побывал в Сибае, где посетил социальные и промышленные объекты города, а также поднялся на крышу филармонии, где полным ходом идём реконструкция после крупного пожара, который практически уничтожил здание 50-х годов постройки. Когда зрители смогут снова аплодировать артистам на главной сцене башкирского Зауралья?
С каждым стуком молотка строители приближают день сдачи подросткового клуба «Ирандык» после капитального ремонта здания. На полную реконструкцию выделено свыше 30 миллионов рублей. Внутри остались отделочные работы, на улице подходят к концу строительство амфитеатра и спортивной площадки.
Рабочий визит Радия Хабирова в столицу башкирского Зауралья начался с посещения этого объекта. Глава республики осмотрел будущие залы для бокса и художественной гимнастики, побывал на месте возведения амфитеатра. Подобные подростковые клубы руководитель региона назвал инвестициями в будущее молодежи. Сдача объекта состоится в начале лета.
Приносят свои плоды и инвестиции в промышленный сектор Сибая. В прошлом году в городе заработало предприятие по выпуску изделий из мрамора и гранита. Чтобы запустить два цеха площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, Олег Булгаков вложил 140 миллионов рублей, завез оборудование и организовал рабочие места. Набор кадров продолжается. Радий Хабиров отметил, что продукция будет востребована не только в столице Зауралья.
А эти кадры пятилетней давности жители города до сих пор вспоминают как страшный сон. Известная далеко за пределами республики Сибайская филармония вспыхнула как спичка. Причина банальна – случайная искра по время ремонтных работ. Здание 50-х годов постройки, огонь быстро охватил весь храм культуры по деревянным перекрытиям. Устояли только каменные стены и колонны. В феврале прошлого года здесь началась масштабная реконструкция. Бюджет немалый – 368 миллионов. Завершить работы планируют ко Дню города, в августе текущего года.
В прошлом году Сибай пережил, пожалуй, самое сложное время в своей истории. Загорелись подземные рудники на местном карьере, смог окутал весь город. Тогда Радий Хабиров договорился со своим коллегой Сергеем Аксеновым и отправил 500 детей в санатории республики Крым. А в ближайшее время они смогут круглогодично отдыхать у себя дома. Пригородный детский лагерь «Шифа» сделают круглогодичным, будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект представили Главе республики. Радий Хабиров отметил, что для детей должны быть созданы самые комфортные условия пребывания. Особое внимание нужно уделить безопасности. Отдыхать тут будут не только ребята из Сибая, но и всего Зауралья. В будущем в регионе откроют как минимум четыре современных детских лагеря, которые станут башкирскими артеками.