Реконструкция филармонии и подростковый клуб: Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Сибай

Инвестиции в молодежь и сохранение объектов культуры. Радий Хабиров с рабочим визитом побывал в Сибае, где посетил социальные и промышленные объекты города, а также поднялся на крышу филармонии, где полным ходом идём реконструкция после крупного пожара, который практически уничтожил здание 50-х годов постройки. Когда зрители смогут снова аплодировать артистам на главной сцене башкирского Зауралья?

С каждым стуком молотка строители приближают день сдачи подросткового клуба «Ирандык» после капитального ремонта здания. На полную реконструкцию выделено свыше 30 миллионов рублей. Внутри остались отделочные работы, на улице подходят к концу строительство амфитеатра и спортивной площадки.

Рабочий визит Радия Хабирова в столицу башкирского Зауралья начался с посещения этого объекта. Глава республики осмотрел будущие залы для бокса и художественной гимнастики, побывал на месте возведения амфитеатра. Подобные подростковые клубы руководитель региона назвал инвестициями в будущее молодежи. Сдача объекта состоится в начале лета.

Приносят свои плоды и инвестиции в промышленный сектор Сибая. В прошлом году в городе заработало предприятие по выпуску изделий из мрамора и гранита. Чтобы запустить два цеха площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, Олег Булгаков вложил 140 миллионов рублей, завез оборудование и организовал рабочие места. Набор кадров продолжается. Радий Хабиров отметил, что продукция будет востребована не только в столице Зауралья.

А эти кадры пятилетней давности жители города до сих пор вспоминают как страшный сон. Известная далеко за пределами республики Сибайская филармония вспыхнула как спичка. Причина банальна – случайная искра по время ремонтных работ. Здание 50-х годов постройки, огонь быстро охватил весь храм культуры по деревянным перекрытиям. Устояли только каменные стены и колонны. В феврале прошлого года здесь началась масштабная реконструкция. Бюджет немалый – 368 миллионов. Завершить работы планируют ко Дню города, в августе текущего года.

В прошлом году Сибай пережил, пожалуй, самое сложное время в своей истории. Загорелись подземные рудники на местном карьере, смог окутал весь город. Тогда Радий Хабиров договорился со своим коллегой Сергеем Аксеновым и отправил 500 детей в санатории республики Крым. А в ближайшее время они смогут круглогодично отдыхать у себя дома. Пригородный детский лагерь «Шифа» сделают круглогодичным, будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.