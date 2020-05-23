В Уфе определился победитель III этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В Уфе прошло первое спортивное мероприятие после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» состоялся на ипподроме «Акбузат». В нем приняли участие представители Архангельского, Бирского и Иглинского районов.
Отчаянная борьба прямо у финишного столба. О такой развязке мечтает каждый зритель, но сегодня трибуны ипподрома «Акбузат» снова были пустыми. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в проведение «Терры Башкирии». Но главное, что турнир состоялся. Правда, недосчитавшись одной команды. Представители Салаватского района участие в скачках пока отложили.
Третий этап турнира состоялся спустя месяц после запланированной даты. Для районов-участников это стало возможностью для дополнительной подготовки. Многие жокеи-любители участвуют в турнире во второй раз. Именно прошлогодний опыт помог Альберту Пелешяну выиграть скачку родного Бирского района.
В финальных скачках третьего этапа Альберт Пелешян здорово стартовал, отрываясь от своих соперников. Но оба раза лошадям, на которых он скакал, не хватало сил на финише. В итоге он остался вне тройки призеров. Лучше всех воспользовался умениями лошадей ипподрома «Акбузат» Марсель Ахмадеев. Жокей-любитель из Иглинского района сумел оба раза занять первое место, несмотря на то, что во второй скачке пересел на самую слабую.
В рамках третьего этапа «Терры Башкирии» состоялись скачки и заезды не только среди любителей, но и профессионалов. Раз за разом спортсмены выявляли победителя лишь на финише.
Итак, победителем третьего этапа стал Марсель Ахмадеев из Иглинского района. Сегодня он обеспечил себе выход в финал, в который уже пробились жокеи из Ишимбайского и Нуримановского районов. Следующий этап конноспортивного турнира состоится через неделю. За победу поборются любители из Стерлитамакского, Бураевского, Бурзянского и Белебеевского районов.