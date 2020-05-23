В Уфе определился победитель III этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В Уфе прошло первое спортивное мероприятие после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» состоялся на ипподроме «Акбузат». В нем приняли участие представители Архангельского, Бирского и Иглинского районов.

Отчаянная борьба прямо у финишного столба. О такой развязке мечтает каждый зритель, но сегодня трибуны ипподрома «Акбузат» снова были пустыми. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в проведение «Терры Башкирии». Но главное, что турнир состоялся. Правда, недосчитавшись одной команды. Представители Салаватского района участие в скачках пока отложили.

У них усложнилась ситуация с COVID-19. Поэтому мы приняли решение перенести их участие на более поздний этап. Понятно, что ситуация нестандартная и поэтому будет давать участникам возможность выступать. Дамир Исеев, директор Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Третий этап турнира состоялся спустя месяц после запланированной даты. Для районов-участников это стало возможностью для дополнительной подготовки. Многие жокеи-любители участвуют в турнире во второй раз. Именно прошлогодний опыт помог Альберту Пелешяну выиграть скачку родного Бирского района.

В прошлом году тоже был шанс, но лошадь немного не дотянула. А в этом мы потренировались, прикормили. Альберт Пелешян, победитель скачки на Кубок главы администрации Бирского района

В финальных скачках третьего этапа Альберт Пелешян здорово стартовал, отрываясь от своих соперников. Но оба раза лошадям, на которых он скакал, не хватало сил на финише. В итоге он остался вне тройки призеров. Лучше всех воспользовался умениями лошадей ипподрома «Акбузат» Марсель Ахмадеев. Жокей-любитель из Иглинского района сумел оба раза занять первое место, несмотря на то, что во второй скачке пересел на самую слабую.

Эмоции нереальные. После первой скачки не верил, что выиграю, а так получилось, что и вторую и третью скачку выиграл. Марсель Ахмадеев, победитель третьего этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В рамках третьего этапа «Терры Башкирии» состоялись скачки и заезды не только среди любителей, но и профессионалов. Раз за разом спортсмены выявляли победителя лишь на финише.