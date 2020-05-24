В Уфе в серьёзном ДТП пострадала мама с тремя детьми

Накануне, 23 мая, утром произошла серьёзная авария. На пересечении улиц Гончарова и 40 лет Октября столкнулись две машины. В аварии пострадала многодетная семья.

На полной скорости столкнулись «Лада Гранта» и «Хёндай Солярис». Срочная помощь медиков понадобилась пассажирам «Лады»: 31-летней женщине, 2-летнему сыну и двум дочерям 4 и 7 лет. Удар был слишком сильный, а дети не были пристёгнуты, поэтому старшая дочка вылетела из машины.

48-летний водитель «Лады» в медицинской помощи не нуждался. Второй участник ДТП рассказывает, что по правилам его должны были пропустить. В точных причинах и обстоятельствах трагедии предстоит разобраться.