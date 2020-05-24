Общался только звуками: в Башкирии спасли 7-летнего ребёнка-маугли

В Салавате лишили родительских прав нерадивую мать. Женщина совершенно не заботилась о 7-летнем сыне, не воспитывала и не ухаживала. Администрация городского округа подала в суд на безответственную родительницу.

Мальчика нашли в ужасных условиях: он был грязный, голодный; в квартире была разруха и антисанитарные условия. В социальном приюте выяснилось, что ребёнок не умеет говорить, пользоваться столовыми приборами, ухаживать за собой. В 7 лет мальчик ест руками и издаёт бессвязные звуки, чтобы привлечь внимание.

Мать ребёнка нигде не работает и часто выпивает. С заявлением суда женщина не согласилась, отметив, что привела квартиру в полный порядок. Однако суд лишил нерадивую мать родительских прав и обязал выплачивать на ребёнка алименты.