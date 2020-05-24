Сгорело всё: в Башкирии отец с тремя детьми остался на улице

В селе Языково Благоварского района произошла трагедия. Многодетная семья осталась на улице из-за страшного пожара. Отец с тремя детьми лишился дома, всех построек и документов.

Пять лет назад на боевом посту погибла мать семейства. Отец взял на себя воспитание трёх детей, старший из которых успешно обучается в университете Казани, а младшие закончили 8 и 1 классы. Мирную жизнь семьи нарушила трагедия – 22 мая их дом полностью сгорел.

О семье рассказывают только положительное: отец делает всё, чтобы поставить детей на ноги, обустроил дом, создал уютное гнёздышко. Все неравнодушные жители села помогают соседям, которые оказались в беде. К сожалению, их помощи не хватает большой семье, поэтому все, кто хочет и может помочь, могут позвонить по телефону 8 927 95 78 119 (Фёдоров Михаил Викторович).