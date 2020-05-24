Жители Башкирии страдают от нашествия огромных гусениц

Жители города Октябрьский бьют тревогу. Горожане жалуются на нашествие огромных гусениц. Фотографиями насекомых они поделились в социальных сетях.

Стало известно, что на город напал непарный шелкопряд. Эти гусеницы повреждают до 300 видов растений, кустарников и деревьев. Очевидцы сообщают, что большое количество насекомых можно заметить на яблонях.

Садоводы жалуются, что никакими химическими веществами от гусениц не избавиться. Обеспокоенные комментаторы отмечают, что на будущий год последствия нашествия могут быть очень серьёзными. Одной из причин такого явления называют тёплую зиму.

Сегодня брызгал остатком жидкости для стекол – сначала оцепенели, через часок оживились. Ничего не помогает против них. местный житель