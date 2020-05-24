В Уфе виновники ДТП трусливо сбежали с места происшествия

В башкирской столице сегодня, 24 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. Аварию заметили очевидцы на улице Зайнаб Биишевой. Виновники ДТП повели себя крайне странно.

Группа мужчин двигалась по дороге на своем автомобиле и совершила наезд на припаркованный «Шевроле». Хозяина машины виновники аварии дожидаться не стали – они трусливо убежали до приезда сотрудников ГИБДД. Автор забавной видеозаписи наложил на кадры мелодию из советского фильма «Джентльмены удачи».

Кадры эпичного видео разлетелись по социальным сетям. Стоит отметить, что автомобиль виновников аварии не имел номеров и фирменных знаков. Пользователи сети предполагают, что мужчины были пьяны, ведь дорога была совершенно пустая и врезаться в машину было бы очень тяжело.