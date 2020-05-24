В Башкирии всю ночь искали девочку-подростка, которая почти не разговаривает

Госкомитет РБ по ЧС всю ночь провёл в поисках девочки-подростка. 16-летняя пропавшая ушла вечером и домой не вернулась. У девочки имеются особенности развития, которые осложняли поиски.

Событие произошло в Уфимском районе, куда и съехались спасатели и полиция. В 16 лет девочка почти не разговаривает, поэтому команда спасения боялась, что подросток затаится и не будет откликаться. Поиски завершились только в шесть часов утра.

Девочку заметили в пяти километрах от села Дмитриевка. Подросток двигалась в сторону Затона, где её нашли, а после передали полицейским. Причину побега в Госкомитете РБ по ЧС не сообщили, но отметили, что в помощи врачей девочка не нуждалась.