Житель Башкирии поджёг дом бывшей жены и детей

В Белорецке обиженный местный житель решил отомстить за разбитое сердце. Мужчина совершил поджог дома бывшей жены, в котором находилась вся семья. За страшное преступление поджигатель был наказан.

Прошлым летом небольшая семья Белорецка распалась – супруги развелись, и женщина больше не хотела видеть бывшего мужа. Обиженный мужчина под действием алкоголя решил отомстить бывшей и поджёг её дом. Трагедии удалось избежать чудом: прохожие помогли выбить окна в доме и вытащить женщину с детьми.

Мужчина свою вину признал только частично, однако суд признал его полностью виновным. Ущерб составил более 1,2 миллиона рублей. Оскорбленного супруга осудили на 9 лет тюремного заключения за покушение на убийство.