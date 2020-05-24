В Уфе произошла серьёзная авария с участием «Газели»

В башкирской столице произошла серьёзная авария. На перекрёстке столкнулись «Газель» и «Киа Оптима». ДТП зафиксировано сегодня в час дня.

Авария произошла на пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева. Грузовой автомобиль на полной скорости врезался в иномарку. От столкновения обе машины получили сильные механические повреждения – «Киа» смялась будто гармошка.