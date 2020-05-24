Житель Башкирии зверски убил свою подругу деревянным черенком

В Уфимском районе дружеское застолье закончилось трагедией. Мужчина до смерти избил свою подругу. Подробности несчастья рассказали корреспонденты издания «КП-Уфа».

Между мужчиной и женщиной, которые выпивали вместе, завязался словесный конфликт. Ссора быстро перетекла в драку, во время которой мужчина нанес подруге множество ударов руками, ногами и деревянным черенком. Полученные травы были настолько серьезные, что женщина скончалась в тот же вечер.

Следствие выяснило, что мужчина уже был под административным надзором за избиение. О своем преступлении он сообщил сам инспектору и полиции. Суд признал его полностью виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.