Уфу настигнут шквалистый ветер и град

Синоптики Башкирии рассказали, какая погода ожидается в республике 25 мая. ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили о серьёзных изменениях погодных условий. Так, завтра в Уфе ожидается гроза и усиление ветра.

По прогнозам ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь, а кое-где ливень и гроза. Ночью ветер будет неустойчивый и слабый до 17 м/с. Зато днём ожидается северный с переходом в западный, шквалистый ветер до 22 м/с.

Температура воздуха будет чуть ниже, чем в воскресенье. Ночью опустится до +10, +12°, а днём +18, +20°. Кое-где ночью и утром ожидается повышенная туманность.