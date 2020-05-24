Мусульмане Башкирии впервые отпраздновали Ураза-байрам онлайн

Чтобы избежать вспышки коронавируса, было решено отменить массовые богослужения в мечетях. Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам. Ему предшествовал долгий пост.
Верующие отказывались от пищи и воды весь световой день. За стол садились только ранним утром и поздним вечером. И вот настал тот день, когда правоверные отмечают завершение месяца Рамадан. Только праздник в этом году прошел в онлайн-формате.
На часах девять утра, и тысячи мусульман по всей республике прильнули к экранам телевизоров. С ними и семья Рамазановых. Этот праздничный день для Рината начинается непривычно. Вместо прослушивания проповеди в мечети – почитание Всевышнего в домашних условиях. В этот Ураза-байрам всех попросили оставаться дома.
Если выход за пределы дома угрожает здоровью, то лучше провести это день в кругу семьи, до минимума сократив общение с родственниками и друзьями. Ведь пророк Мухаммед говорил остерегаться болезней и эпидемий. А для истинного мусульманина слова посланника – как образец правильной мирской жизни.
О том, что этот праздник будет проходить в необычном онлайн-формате, неоднократно говорил и верховный муфтий России, призывая своих прихожан отнестись с пониманием к этому. Сегодняшняя праздничная проповедь Талгата Таджуддина транслировалась на всю страну.
И впервые на памяти верховного муфтия России праздничная проповедь прошла без прихожан. Только сам духовный предводитель и служащие мечети. В непривычных условиях отработала и команда видеооператоров нашего телеканала. Перед ними стояла задача – максимально приблизить к праздничной атмосфере мусульман, чтобы в их домах, как и в мечетях, царила атмосфера радости и душевного умиротворения
Для мусульман пост – время, чтобы очистить душу. А это возможно, только если совершать намаз и держать уразу в месяц Рамадан. Почти по 19 часов в день, от рассвета до заката, мусульмане отказывались от воды и пищи. Месяц испытаний был непростым, но сила веры помогла выстоять. И пусть в этом году у правоверных не получилось отметить завершение поста в привычном формате, но от этого духовная составляющая ничуть не пострадала. Ведь вера прежде всего в умах и душах.