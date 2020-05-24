Мусульмане Башкирии впервые отпраздновали Ураза-байрам онлайн

Чтобы избежать вспышки коронавируса, было решено отменить массовые богослужения в мечетях. Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам. Ему предшествовал долгий пост.

Верующие отказывались от пищи и воды весь световой день. За стол садились только ранним утром и поздним вечером. И вот настал тот день, когда правоверные отмечают завершение месяца Рамадан. Только праздник в этом году прошел в онлайн-формате.

На часах девять утра, и тысячи мусульман по всей республике прильнули к экранам телевизоров. С ними и семья Рамазановых. Этот праздничный день для Рината начинается непривычно. Вместо прослушивания проповеди в мечети – почитание Всевышнего в домашних условиях. В этот Ураза-байрам всех попросили оставаться дома.

Я думаю, это необходимая мера, поэтому руководство нашей страны, республики адекватно реагирует. И мусульманам тоже, я считаю, нужно с пониманием относиться, ведь есть и аяты в Коране, где говорится четко: «Не обрекайте себя на гибель». Ринат Рамазанов, солист музыкальной группы «Аргымак»

Если выход за пределы дома угрожает здоровью, то лучше провести это день в кругу семьи, до минимума сократив общение с родственниками и друзьями. Ведь пророк Мухаммед говорил остерегаться болезней и эпидемий. А для истинного мусульманина слова посланника – как образец правильной мирской жизни.

Почему бы нет? Если бы раньше был бы интернет, я бы думаю, пророк Мухаммад тоже разрешил бы онлайн намазы читать. Ринат Рамазанов, солист музыкальной группы «Аргымак»

О том, что этот праздник будет проходить в необычном онлайн-формате, неоднократно говорил и верховный муфтий России, призывая своих прихожан отнестись с пониманием к этому. Сегодняшняя праздничная проповедь Талгата Таджуддина транслировалась на всю страну.

Праздник всегда праздник и, Альхамдулиллах, заслуженный. Целый месяц мы соблюдали пост, и было такое время, что он совпал с самоизоляцией. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

И впервые на памяти верховного муфтия России праздничная проповедь прошла без прихожан. Только сам духовный предводитель и служащие мечети. В непривычных условиях отработала и команда видеооператоров нашего телеканала. Перед ними стояла задача – максимально приблизить к праздничной атмосфере мусульман, чтобы в их домах, как и в мечетях, царила атмосфера радости и душевного умиротворения

Да, непривычно. Но мы все равно старались сделать свою работу на отлично, сделать всё красиво. Альберт Бакаев, инженер прямой трансляции