В Башкирии четырехлетний мальчик задушил себя стеклоподъемником

Накануне в Дуванском районе Башкирии произошла трагедия. Четырехлетний мальчик придушил себя стеклоподъемником машины. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Трагедия произошла во дворе одного из сельских домов. Ребенок играл у отца в машине и случайно прижал себе шею стеклоподъемником. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.

К сожалению, малыша спасти не удалось. Мальчик скончался в реанимации. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.