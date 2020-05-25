В Башкирии четырехлетний мальчик задушил себя стеклоподъемником

Накануне в Дуванском районе Башкирии произошла трагедия. Четырехлетний мальчик придушил себя стеклоподъемником машины. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Трагедия произошла во дворе одного из сельских домов. Ребенок играл у отца в машине и случайно прижал себе шею стеклоподъемником. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.
К сожалению, малыша спасти не удалось. Мальчик скончался в реанимации. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.