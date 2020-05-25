Следователи Башкирии начали проверку по факту гибели 6-летнего ребенка

В Башкирии следственный комитет Дуванского района начал проверку по факту смертельного несчастного случая с 6-летнем ребенком. Следователи на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего. Напомним, мальчик удушился стеклоподъемником автомобиля.
По предварительной версии, озвученной следователями, в день трагедии мальчик играл на улице со своей младшей сестренкой около дома бабушки. В какой-то момент мальчик залез в отцовский автомобиль и просунул голову в окно со стороны пассажирского сиденья. Но в это время стекло начало подниматься.
Шея мальчика оказалась зажатой между аркой и дверным стеклом. Родители вызвали медпомощь. Но ребенок погиб от полученных травм.
Фото: Интернет