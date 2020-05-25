Следователи Башкирии начали проверку по факту гибели 6-летнего ребенка

По предварительной версии, озвученной следователями, в день трагедии мальчик играл на улице со своей младшей сестренкой около дома бабушки. В какой-то момент мальчик залез в отцовский автомобиль и просунул голову в окно со стороны пассажирского сиденья. Но в это время стекло начало подниматься.