Следователи Башкирии начали проверку по факту гибели 6-летнего ребенка

В Башкирии следственный комитет Дуванского района начал проверку по факту смертельного несчастного случая с 6-летнем ребенком. Следователи на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего. Напомним, мальчик удушился стеклоподъемником автомобиля.

По предварительной версии, озвученной следователями, в день трагедии мальчик играл на улице со своей младшей сестренкой около дома бабушки. В какой-то момент мальчик залез в отцовский автомобиль и просунул голову в окно со стороны пассажирского сиденья. Но в это время стекло начало подниматься.

Шея мальчика оказалась зажатой между аркой и дверным стеклом. Родители вызвали медпомощь. Но ребенок погиб от полученных травм.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители ребенка и другие очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий способствовавших произошедшей трагедии. Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики.

Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по РБ

Фото: Интернет