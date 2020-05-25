Житель Башкирии украл гараж, решив заняться сварочными работами

В Башкирии местный житель решил украсть гараж. Да, речь идет о самом настоящем гараже. Как сообщили в пресс-службе МВД по Белорецкому району, подозреваемый уже задержан.

В Белорецком районе местный 25-летний житель украл гараж. Сотрудникам полиции он объяснил, что просто хотел заняться сварочными работами. Прогуливаясь по гаражному кооперативу, молодой мужчина выбрал металлический гараж и похитил его.

Решив, что никто не будет искать пропажу, потому что, по словам злоумышленника, гараж выглядел заброшенным, он нашел номер погрузчика в интернете. С его помощью он перевез гараж к себе во двор. Стоимость гаража оценена в 15 тысяч рублей.