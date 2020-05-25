Житель Башкирии не справился с мотоциклом и застрял под ним

Жителю Башкирии понадобилась срочная помощь спасателей. Мужчина упал вместе с мотоциклом и застрял под ним. Произошло это в Кумертау.
31-летний мужчина проезжал на железном коне по лесной местности. В какой-то момент житель Кумертау просто не справился с управлением и упал. В итоге он застрял под мотоциклом, не имея возможности выбраться самостоятельно.
На месте прибыли спасатели ЗПСО Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Они вытащили мужчину из-под железного коня и оказали необходимую помощь. После этого мужчина был транспортирован до машины скорой помощи.
Фото: Интернет