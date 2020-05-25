В Башкирии в ходе ремонта кровли субподрядчик не произвел работы и похитил более 86 тысяч рублей

В Башкирии субподрядчик похитил более 86 тысяч рублей. В ходе работ по ремонту кровли в с. Юмагузино субподрядная организация предоставила на оплату подложные документы и получила деньги, но выполнила обязанности. Прокуратура Кугарчинского района провела проверку по этому делу.

В Прокуратуре выяснили, что Фонд «Региональный оператор РБ» проводил ремонт кровли многоквартирного дома в с. Юмагузино. Во время работы регоператор привлекал подрядные и субподрядные организации. Общая сумма ремонта составила более 3,3 млн. рублей.

Согласно акту выполненных работ, деревянные элементы крыши дома обработаны огнезащитным средством. Вместе с тем, проверка показала, что фактически указанные работы не производились, субподрядная организация представила на оплату подложные документы и получила за свои услуги более 86 тыс. рублей. Пресс-служба Прокуратуры РБ

Материалы проверки Прокуратуры уже направила в следственные органы. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования будет контролироваться надзорным ведомством.