В Башкирии в ходе ремонта кровли субподрядчик не произвел работы и похитил более 86 тысяч рублей

В Башкирии субподрядчик похитил более 86 тысяч рублей. В ходе работ по ремонту кровли в с. Юмагузино субподрядная организация предоставила на оплату подложные документы и получила деньги, но выполнила обязанности. Прокуратура Кугарчинского района провела проверку по этому делу.
В Прокуратуре выяснили, что Фонд «Региональный оператор РБ» проводил ремонт кровли многоквартирного дома в с. Юмагузино. Во время работы регоператор привлекал подрядные и субподрядные организации. Общая сумма ремонта составила более 3,3 млн. рублей.
Материалы проверки Прокуратуры уже направила в следственные органы. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования будет контролироваться надзорным ведомством.
Фото: Интернет