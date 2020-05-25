«Это человеческий подвиг»: в Уфе завершили строительство инфекционного центра

В Уфимском районе завершилось строительство Республиканского инфекционного клинического центра. Современный медицинский комплекс для лечения больных коронавирусом возвели менее чем за 2 месяца. Однако это никак не отразилось на качестве работ.

Медсёстры Гульнара Муликова и Нурсиля Худайгулова теперь не только коллеги, но и соседи. Создают домашний уют в своей комнате. Жить они будут в общежитии при новой больнице, которую построили специально для лечения пациентов с коронавирусом. Размещение по 2 человека, собственный санузел и душевая в каждом боксе – корпуса рассчитаны на 46 медиков.

Мы сюда приехали как волонтеры, чтобы убраться, обустроить всё, комфорт создать. Всё есть: микроволновка, чайник. Места обустраиваем свои, шкафы заполняем своими вещами. Всё хорошо, всё нравится. Гульнара Муликова, медсестра Республиканского инфекционного клинического центра

Причиной экстренного строительства новой больницы стала пандемия коронавируса. Медучреждение при полной загрузке сможет принять 470 пациентов. И каждому окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. Для тяжелых больных предусмотрены 100 боксированных палат и 18 реанимаций.

Это отдельный бокс, предусмотренный для ковидных больных. То есть отдельная палата. Здесь предусмотрена вентиляция, есть необходимое оборудование. При поступлении если необходимо обследовать, есть переносной УЗИ-аппарат. Есть подключение к кислороду. Радик Галимов, главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы

Все инфекционные отделения, реанимация и интенсивная терапия оснащены автономной вентиляцией с системой очистки и подачи воздуха. Одноэтажные корпуса с высоты птичьего полёта напоминают цветок курая. Возводились они по технологии лёгких стальных тонкостенных конструкций. Масштабная стройка помогла удержаться на плаву и многим республиканским предприятиям в непростое экономическое время.

80% материалов произведено в Башкортостане. И это дало дополнительно плюсом ко всему загрузить эти предприятия в период сложного карантина, когда экономика во многом остановилась. Но эти предприятия – «Башеврокуб» и другие, которые большинство материалов произвели – они получили мощную финансовую поддержку. Но это заставило их работать 24 часа в сутки. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Днём и ночью трудились и сами строители. В пиковые нагрузки количество рабочих на площадке доходило до одной тысячи человек в смену. И лишь сейчас они смогли вздохнуть спокойно – успели.

Мне кажется, это простой человеческий подвиг. Подвиг каждого рабочего, который, ежедневно приходя сюда, понимал о необходимости данного объекта в данном месте в данное время. Люди, которые творят историю, которые творят подвиг, и из этого получает результат такого труда. Олег Бабенков, директор по строительству Республиканской инфекционной клинической больницы

Ещё несколько дней будут продолжаться пуско-наладочные работы, завезут и установят недостающее оборудование. Первых пациентов Республиканская клиническая инфекционная больница примет в начале следующей недели.