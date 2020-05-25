«Это человеческий подвиг»: в Уфе завершили строительство инфекционного центра

В Уфимском районе завершилось строительство Республиканского инфекционного клинического центра. Современный медицинский комплекс для лечения больных коронавирусом возвели менее чем за 2 месяца. Однако это никак не отразилось на качестве работ.
Медсёстры Гульнара Муликова и Нурсиля Худайгулова теперь не только коллеги, но и соседи. Создают домашний уют в своей комнате. Жить они будут в общежитии при новой больнице, которую построили специально для лечения пациентов с коронавирусом. Размещение по 2 человека, собственный санузел и душевая в каждом боксе – корпуса рассчитаны на 46 медиков.
Причиной экстренного строительства новой больницы стала пандемия коронавируса. Медучреждение при полной загрузке сможет принять 470 пациентов. И каждому окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. Для тяжелых больных предусмотрены 100 боксированных палат и 18 реанимаций.
Все инфекционные отделения, реанимация и интенсивная терапия оснащены автономной вентиляцией с системой очистки и подачи воздуха. Одноэтажные корпуса с высоты птичьего полёта напоминают цветок курая. Возводились они по технологии лёгких стальных тонкостенных конструкций. Масштабная стройка помогла удержаться на плаву и многим республиканским предприятиям в непростое экономическое время.
Днём и ночью трудились и сами строители. В пиковые нагрузки количество рабочих на площадке доходило до одной тысячи человек в смену. И лишь сейчас они смогли вздохнуть спокойно – успели.
Ещё несколько дней будут продолжаться пуско-наладочные работы, завезут и установят недостающее оборудование. Первых пациентов Республиканская клиническая инфекционная больница примет в начале следующей недели.
Сейчас в это сложно поверить, но ещё 27 марта здесь было чистое поле. Буквально за 2 месяца тут появилось одно из самых современных медицинских учреждений республики. И хотя опыта столь скоростного возведения объектов у строителей Башкортостана не было, с поставленной задачей они справились.