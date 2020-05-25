В Башкирии многодетная семья живет в разваливающемся доме

Многодетная семья из Гафурийского района опасается, что дом, в котором они живут, в скором времени развалится. Жительница села Табынское приобрела его на материнский каптал. Плачевным состояние дома было еще при покупке, однако бывшие хозяева обещали отремонтировать здание, но получилось, что бросили слова на ветер.
Детство Залии Азналиной прошло в интернате. Сейчас уже сама мама троих малышей, 27-летняя женщина не может сдержать слез: ее дети знают тепло материнских рук, но никогда не видели уютного дома. 4 года назад Залия купила жилье за 300 тысяч рублей – средства маткапитала. В полуразвалившуюся постройку решила заселиться после того, как прежние хозяева пообещали сделать ремонт.
Доход семьи – 12 тысяч рублей в месяц. Это детское пособие. Залия воспитывает детей одна. Многодетная мать умудрилась накопить деньги на покупку стиральной машинки-автомата. Но боится ей пользоваться: недавно, когда техника работала, разрушилась стена дома. За помощью Залия обратилась в благотворительный фонд.
Деньги – 150 тысяч, которые фонд собрал на строительство – это помощь неравнодушных жителей. Чтобы возвести дом, Азналиным необходимо еще 250 тысяч рублей. Администрация района пока не признала дом аварийным.
Пока раскручивается бюрократическая машина, фонд продолжает собирать деньги на строительство. Желающие помочь Азналиным могут перевести средства по номеру карты или телефона. Накрыть праздничный стол Залие пока не по карману. Помогли волонтеры. Женщина надеется, что скором времени сможет в ответ пригласить их в гости уже в новый дом.
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Залия Шарифулловна Азналина