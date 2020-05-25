В Уфе готовится к открытию новый детский сад в Дёме

Не исключено, что после самоизоляции в стране наступит настоящий беби-бум. И, кажется, в Башкирии к этому начали готовиться заранее: массово строятся детские сады. Только в прошлом году их было сдано 22, сейчас возводят еще 24, а некоторые готовы принять малышей уже сейчас.

В детском саду у каждого свои интересы. Если детей больше интересуют игрушки, то взрослых – инфраструктура. Тем более главу администрации Уфы. Поэтому экскурсия по новому детсаду Дёмского района максимально подробная.

Если в цифрах, то рассчитанный на 260 мест детсад «Умка» – это 10 обычных групп и 2 ясельные. А еще 24 педагога, инструктор по физкультуре, психолог и 2 медсестры. Единственное, чего сейчас нахватает детскому саду, это детей.

Мы уже готовы к открытию. Всё закуплено. Мы ждём детей. Татьяна Пивоварова, заведующая детским садом «Умка»

Для малышей тут приготовили завидную развивающую программу: музыкальный класс, спортзал и научную лабораторию, где дети смогут еще до школы познакомиться с физикой и химией. Кстати, во время осмотра детсада даже некоторые взрослые не смоги удержаться и опробовали новую интерактивную доску.

Детский сад получился одним из самых современных в Дёме. Но важнее другое. Для быстро развивающегося района он как нельзя вовремя.

По моим расчетам, сегодня 70 тысяч проживает в Дёме. Но в ближайшие 2-3 года уже 100 тысяч в Дёме будет. Ульфат Мустафин, глава администрации г. Уфы