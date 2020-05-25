В Башкирии начался отбор наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

Общественная палата республики начала набор наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию. Им, кстати, может стать любой житель Башкортостана. Требования к кандидатам и порядок предоставления документов размещены на официальном сайте организации.

Пока дата голосования не утверждена. Один из вариантов – совместить 24 июня с Парадом Победы. В этот день 75 лет назад прошел первый парад в Москве на Красной площади. Также рассматриваются альтернативные даты. Для торжественного шествия – 3 сентября, а для голосования – 8 июля. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.