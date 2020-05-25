В Башкирии стартовал новый этап программы по благоустройству дворов

В республике стартовал новый этап программы «Башкирские дворики». Этот год объявлен в регионе Годом эстетики населенных пунктов, в связи с чем благоустройство территорий приобретает особое значение. В общей сложности на ремонт 15 жилых домов и пяти дворов в уфимском Сипайлово потребуется свыше 41 миллиона рублей – дизайн-проекты уже составлены и согласованы с жителями.

Воевала за комфортный двор Зиля Рашитовна достаточно долго. Женщина живёт здесь уже более 11 лет, из них три года является председателем в доме. Говорит: отправляла письма в администрацию не раз.

У нас двор затапливался весной. Мы не могли даже на дорогу выйти и ходили по бордюрам. Мы не гуляли на этой площадке, в другой двор ходили гулять. Тут бедная площадка такая, убогая какая-то. В других дворах поинтереснее. Зиля Топорина, председатель дома по ул. Гагарина, 28/1

В этом году мечты жителей осуществят. Работы уже ведутся. Сейчас спиливают и коронируют деревья для обустройства будущих парковочных мест. Вскоре будет произведён демонтаж старой игровой площадки. Финансирование программы проходит из расчета 94% средств из бюджета республики, 5% вносит муниципалитет и лишь 1% от общей суммы – личные средства жильцов.

В планах – заасфальтировать и озеленить придомовую территорию, установить камеры видеонаблюдения, скамейки и урны, увеличить количество парковочных мест, а также обустроить безопасную детскую площадку с резиновым покрытием и спортивные тренажёры для подростков. Кроме того, покрасят входные группы, фасады домов, отремонтируют козырьки. Жители могут контролировать процесс ремонта.