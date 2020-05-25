В Башкирии появился новый вид экотуризма

Отдых в палатках с повышенным комфортом. В Бирском районе организовали первый в Башкортостане глэмпинг. Это новый вид экотуризма – отдых в формате «все включено» на свежем воздухе.
Идея реализовать такой проект на территории озера Шамсутдин пришла местному жителю Тимуру Пайдиеву. Мужчина распланировал задумку и заинтересовал московских инвесторов, а уже в марте 2020 года этот вопрос обсудили в рамках районного инвестчаса с главой администрации. Местные власти поддержали проект, и сразу же началось строительство глэмпинга.