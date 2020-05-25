В Башкирии появился новый вид экотуризма

В середине марта набили колышки, отметили место, сделали план и вот начали реализовывать. – Когда первых гостей планируете? – Как только, например, в республике будет принято решение о том, что разрешается работа баз отдыха, туристических баз, мы тут же сразу.

Тимур Пайдиев, инициатор проекта