В Башкирии появился новый вид экотуризма

Отдых в палатках с повышенным комфортом. В Бирском районе организовали первый в Башкортостане глэмпинг. Это новый вид экотуризма – отдых в формате «все включено» на свежем воздухе.

Идея реализовать такой проект на территории озера Шамсутдин пришла местному жителю Тимуру Пайдиеву. Мужчина распланировал задумку и заинтересовал московских инвесторов, а уже в марте 2020 года этот вопрос обсудили в рамках районного инвестчаса с главой администрации. Местные власти поддержали проект, и сразу же началось строительство глэмпинга.

В середине марта набили колышки, отметили место, сделали план и вот начали реализовывать. – Когда первых гостей планируете? – Как только, например, в республике будет принято решение о том, что разрешается работа баз отдыха, туристических баз, мы тут же сразу.

Тимур Пайдиев, инициатор проекта